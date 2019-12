Damit das neue Jahr nicht mit Ärger beginnt

Feuerwerksraketen sind in einem Carport befestigt: Die Cloppenburger Kreisverwaltung macht auf die Gefahren durch Silvesterfeuerwerk aufmerksam. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Landkreis Cloppenburg (mt). Zum Jahreswechsel 2019/20 darf Kleinfeuerwerk seit Samstag und bis zum morgigen Silvestertag verkauft werden. Dabei gilt: „Weniger Raketen und Knaller sind ein Gewinn für die Umwelt, die Gesundheit und den eigenen Geldbeutel“, wie der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek, erklärt.

Die Feinstaubbelastung steige gerade an Silvester und Neujahr mächtig an: An Neujahr sei, wie das Umweltbundesamt mitteilt, die Feinstaub-Konzentration vielerorts so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht, und über 100 Millionen Euro würden „in die Luft gejagt“. Wer dennoch knallen möchte, solle aber zur Sicherheit für sich und seine Mitmenschen auf einige wichtige Punkte achten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.