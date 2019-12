3,45 Promille: Zu Fuß auf der Autobahn

Symbolfoto: dpa

Großenkneten (her). Mehrere Autofahrer haben am ersten Weihnachtsfeiertag einen Fußgänger auf der A1 bei Großenkneten gemeldet. Polizisten trafen auf dem Seitenstreifen schließlich einen 28-Jährigen aus dem Kreis Vechta um 21.17 Uhr an. Der Mann war verletzt und betrunken, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,45 Promille. Die Verletzungen habe er sich bei Stürzen auf seinem Weg zugezogen, so der 28-Jährige. Er hatte sich wohl aufgrund seines Zustandes auf die Autobahn verirrt und war dort weiter gelaufen. Zur Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht, seine Angehörigen wurden informiert. Die Kosten für den Einsatz muss er selbst tragen.

