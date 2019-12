Landkreis vernetzt das Rettungswesen

Bewilligt: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (links) übergab den Zuwendungsbescheid an Kreisrat Neidhard Varnhorn. Mit dabei: Bundestagsabgeordnete Silvia Breher und Moderatorin Christiane Stein (rechts). Foto: BMVI

Landkreis Cloppenburg (mt). Der Landkreis Cloppenburg kann dank einer Zuwendung aus Berlin 100.000 Euro in das Projekt „Smart Emergency – Rettungswesen neu vernetzt!“ investieren. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat jetzt den Zuwendungsbescheid an Cloppenburgs Kreisrat Neidhard Varnhorn übergeben.

„Wir sind sehr froh, dass Smart Emergency für diese Konzeptförderung ausgewählt wurde“, erklärt Varnhorn. Nun gelte es, die Stärken des Modells aufzuzeigen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

