Ärztin schreibt sich „etwas von der Seele“

Quakenbrückerin berichtet in ihrem ersten Buch über Krankengeschichten aus mehreren Berufsjahrzehnten

Erstling ist auf dem Markt: Dr. med. Petra Fischer hat ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Foto: Lüders

Von Alexandra Lüders



Quakenbrück. Der Titel könnte auf einen Krimi passen. Und ähnlich spannend liest sich auch das Buch der Quakenbrücker Ärztin Petra Fischer. „Luftnot" heißt das Werk, an dem Fischer mehr als ein Jahr lang geschrieben hat. Es geht - der Titel suggeriert es - um Existentielles. „Ich wollte mir etwas von der Seele schreiben. Geschichten, die ich lange mit mir herumgetragen habe und die nun zum Abschluss gekommen sind", erzählt die frisch gebackene Autorin. In ihrem jetzt erschienenen Buch arbeitet die 1958 in Wiesbaden geborene Medizininerin Krankengeschichten aus ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit auf.