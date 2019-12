Kreis geht mit Beratung auf Ausländer zu

Von Hubert Kreke

Kreis Cloppenburg. Eine soziale Betreuung für ausländische Arbeiter und deren Familien wollen die Städte und Gemeinden in den nächsten drei Jahren zusammen mit dem Landkreis aufbauen. Der Kreis hat dafür im Haushalt 276000 Euro bereitgestellt und übernimmt die Hälfte der Kosten.

Nach und nach soll ein Sozialarbeiter/eine Sozialarbeiterin (möglichst mit Sprachkenntnisasen) pro 1500 ausländische Arbeitnehmer eingestellt werden. 11000 Wanderarbeiter, die hier sesshaft geworden sind, leben inzwischen im Kreis Cloppenburg. Ihre Zuwanderung übertrifft die Zahl der Flüchtlinge inzwischen deutlich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

