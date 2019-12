Fahrradkontrolle: Polizei stellt 292 Verstöße fest

Symbolfoto: Bänsch

Kreis Cloppenburg (mt). Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zieht eine ernüchternde Bilanz der Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt Fahrradfahrer, die sie in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta durchgeführt hat. Ihr Fazit: Die Ergebnis zeigten, dass solche Kontrollen wichtig seien. Daher werden sie auch im Jahr 2020 unregelmäßig fortgeführt.



Spitzenreiter der Verstöße seien keine beziehungsweise mangelnde Beleuchtungseinrichtungen, gefolgt von nicht benutzten Radwegen oder Fahrbahnen und Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot. Insgesamt wurden 292 Verstöße geahndet, unter denen auch Rotlicht- und Handyverstöße waren. Die Beanstandungsquote sei verhältnismäßig hoch.



Vor allem der persönliche Kontakt mit den kontrollierten Radfahrern hinterlasse bei den Polizeibeamten sowohl positive als auch vereinzelt negative Eindrücke. Positiv festzuhalten bleibe, dass einige Radfahrer direkt Einsicht zeigten und Besserung gelobten. Darüber hinaus erhielten die Beamten sowohl von Radfahrern als auch Passanten die Bestätigung, dass solche Kontrollen zur Sicherheit beitragen können.



Unerfreulich in Erinnerung bleiben einige Einzelfälle, die versuchten, sich der Kontrolle zu entziehen, den Anweisungen keinerlei Folge leisteten, respektlos auftraten oder sogar die Polizeibeamten beleidigten. In diesen Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet.

