Kleine Künstler zeigen sich kreativ

Kreis Cloppenburg. Von Schneemann Olaf über Rentier Rudolph bis hin zum Grinch: Verschiedenste Motive haben uns in diesem Jahr wieder zum Malwettbewerb für die MT-Titelseite an Heiligabend erreicht, mehrere hundert Bilder sind eingegangen.

Die Jury hat sich schließlich für das Bild von Lina Aumüller aus Molbergen entschieden (siehe Titelseite). Das Motiv zeigt die Geburt Jesu im Stall in Betlehem. „Ich habe mich von anderen Krippenbildern inspirieren lassen“, erzählt Aumüller. Die Zwölfjährige besucht einmal in der Woche eine Kunstschule in Cloppenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

