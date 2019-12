Zeitungslektüre wird zur lieben Gewohnheit

Schulprojekt „MEX“ abgeschlossen

Unterschriftsreif: MT-Chefredakteur Julius Höffmann unterzeichnete die Urkunde im Beisein der 7a an der Heinrich-von Oytha-Schule in Altenoythe. Zusätzlich gab es für die Quiz-Sieger 300 Euro für die Klassenkasse. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Kreis Cloppenburg. Spannende Wochen liegen hinter rund 750 Schülern, die sich kreisweit an „MEX“, dem Zeitungsprojekt der Münsterländischen Tageszeitung, beteiligt haben. „MEX“, das steht für Medien-Experten und genau darum geht es in dem Projekt, für das sich jede Schule einen dreiwöchigen Zeitraum aussuchen konnte, in dem die Tageszeitung das beherrschende Unterrichtsthema in den Fächern Deutsch und Politik war. Redakteure der Heimatzeitung sind auf Wunsch in den Unterricht gekommen und haben aus dem Arbeitsalltag eines Journalisten berichtet. Woher kommen die Informationen? Kann man sich auf die Quellen verlassen? Wie recherchiert man eine Nachricht? Das sind Fragen, mit denen sich die Jugendlichen beschäftigt haben und bei denen deutlich wurde, was eine Information, die vielleicht schnell bei Whatsapp oder Facebook geteilt wird, von einer seriös nachgeprüften Meldung in der Tageszeitung unterscheidet.



