Neuer Wegweiser soll Schülern helfen

Aufgrund positiver Resonanz und einiger Veränderungen wird die Broschüre in diesem Jahr neu aufgelegt

Stellen den neuen Schulwegweiser vor: (von links) Christiane Lammers, Martina Willer und Anne Mutscher sind Mitarbeiterinnen des Caritas Sozialwerks.Foto: © Caritas Sozialwerk

Kreis Cloppenburg (mt). Schüler haben die Qual der Wahl: „Wie soll mein weiterer Weg nach dem Abschluss aussehen? Eine Ausbildung oder möchte ich mich an einer weiterführenden Schule anmelden, meinen Abschluss verbessern oder einen höheren erlangen?“ Die drei Berufsbildenden Schulen im Landkreis Cloppenburg halten dazu ein großes Angebot an Fachrichtungen in verschiedenen Schulformen bereit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 23. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

