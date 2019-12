3300 Bürger unterschreiben für Neurologie

Unterschriftenaktion läuft vielversprechend an

Machen mit: Landrat Johann Wimberg und Landtagsabgeordneter Christoph Eilers unterstützen die Unterschriftenaktion „Pro Neurologie Cloppenburg” und freuen sich über die breite Resonanz quer durch den Landkreis. Foto: Initiative Pro Neurologie/gw

Kreis Cloppenburg 8mt). Rund zwei Wochen nach dem Start der Unterschriftenaktion für eine neurologische Abteilung im Cloppenburger Krankenhaus haben sich rund 3300 Bürger in die Unterschriftenlisten eingetragen. Dabei sind viele Listen noch in Firmen, Vereinen und Nachbarschaften unterwegs und somit noch gar nicht ausgezählt. Die Organisatoren der Initiative „Pro Neurologie Cloppenburg“ um Fritz Rest hoffen auch weiterhin auf eine hohe Beteiligung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 21. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

