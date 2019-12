CDU und SPD verlieren die Jugendlichen

Cloppenburger beobachtet Abwanderung

Günther Feldhaus lädt Schüler bundesweit zu echten Testwahlen ein. Das Ergebnis ist eindeutig: Den Volksparteien bricht ihr Stammklientel weg, die Grünen legen enorm zu.

Von Giorgio Tzimurtas



Berlin/Cloppenburg. Die großen Volksparteien verlieren auch unter den Jugendlichen, die noch nicht wählen dürfen, dramatisch an Bedeutung. Dürften minderjährige Schüler in Deutschland abstimmen, lägen die Grünen mit fast 34 Prozent bei der Europawahl vorn. Die Union würde auf knapp elf Prozent schrumpfen und fielen sogar noch hinter die schwächelnde SPD mit über zwölf Prozent zurück. Die alarmierenden Ergebnisse der alten Volksparteien hat Günther Feldhaus nicht aus der Luft gegriffen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

