Bescherung: 50 Millionen Euro für Breitband

Freude über Kohle fürs Kabel: Wirtschaftsförderer Dirk Gehrmann (links), und Landrat Johann Wimberg freuen sich, dass durch die Förderbescheide noch mehr Adressen im Landkreis an schnelles Internet angeschlossen werden. Foto: Sascha Sebastian Rühl/LK CLP



Kreis Cloppenburg (mt). Das Beste kommt zum Schluss. In der letzten Kreistagssitzung des Jahres hat Landrat Johann Wimberg eine frohe Botschaft verkündet: Der Bund zahlt weitere 25 Millionen Euro für den Glasfaserausbau im Kreisgebiet. Mit diesem letzten Förderbescheiden des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur erhöht sich die Ausbausumme für die Breitband-Versorgung im Landkreis Cloppenburg ab 2020 auf rund 50 Millionen Euro. 6000 Haushalte und Betriebe können davon profitieren.