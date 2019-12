Nitrat-Lasten: Ein Arbeitskreis soll‘s richten

Fabian Wesselmann. Foto: Vorwerk

Von Hubert Kreke

Kreis Cloppenburg. Angesichts stark überhöhter Nitratbelastungen im Grundwasser und sinkender Grundwasserstände hat der Kreistag hat am Dienstagabend einstimmig die Gründung eines „runden Tischs“ beschlossen. Abgeordnete aller Fraktionen und Fachleute sollen über Ursachen und Eingriffsmöglichkeiten zum Schutz des Grundwassers beraten.

Die Forderung nach (eigenen) zielgerichteten Messungen, um möglichen Verursachern auf die Spur zu kommen, lehnte die Mehrheit mit den Stimmen der CDU jedoch ab. Für die Kontrollen sei nicht der Kreis, sondern die neue Düngebehörde der Landwirtschaftskammer zuständig, begründeten Sprecher der Verwaltung und der Christdemorkaten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.