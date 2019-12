CDU-Fraktion will Kreisumlage nicht senken

Symbolfoto: Hermes

kreis Cloppenburg (mt). Nach dem Willen der CDU-Kreistagsfraktion soll der derzeitige Hebesatz zur Kreisumlage in Höhe von 36 Prozentpunkten zum Haushaltsjahr 2020 nicht verändert werden. Das beschloss die Fraktion während ihrer Haushaltsberatungen zum Haushaltsplanentwurf 2020. Der Landkreis plane – so Fraktionsvorsitzender Hans Götting - im nächsten Jahr Investitionen in einem Umfang von 56 Millionen Euro. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.