Emstek und Markhausen fusionieren

Anlaufstelle in Emstek (links): Beide Standorte bleiben auch in Zukunft bestehen. Das Kraftfutterwerk der RWG Markhausen (rechts) wurde in den vergangenen Jahren modernisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Fotos: Vorwerk/Stix

Von Thomas Vorwerk



Emstek/Markhausen. Grünes Licht haben die Mitglieder der Ein- und Verkaufsgenossenschaft (EVG) Emstek und die Anteilseigner der Raiffeisenwarengenossenschaft (RWG) aus Markhausen für die Fusion der beiden Unternehmen gegeben, die künftig unter dem Namen „Raiffeisen Südoldenburg eG“ firmieren. Die konstituierende Sitzung erfolgt in der kommenden Woche. Mit diesem Schritt erhoffen sich beide Häuser Synergieeffekte in einem wirtschaftlich immer anspruchsvoller werdenden Umfeld. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.