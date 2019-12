Weil: Wir haben sehr viele Fehler gemacht

Treffen in der MT: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil im Gespräch mit (von links) Chefredakteur Julius Höffmann und Verleger Jan Imsiecke. Begleitet wurde der Politiker von SPD-Mitarbeiter Tim Wook. Foto: Thomas Vorwerk

Von Julius Höffmann



Cloppenburg. 2019 war für die SPD „grottenschlecht“: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil findet im MT-Interview deutliche Worte zum Zustand seiner Partei und der Bundesregierung insgesamt. Er selber habe auf eine Kandidatur für den Bundesvorsitz in erster Linie aus Liebe zum jetzigen Amt als Ministerpräsident verzichtet. „Das sage ich nicht nur so“, betont Weil. Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe 13. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.