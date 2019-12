Handwerker bündeln Service für Innungen

Ausgezeichnet: Manfred Kurmann (Mitte) erhielt von Kreishandwerksmeister Günter Tönjes (rechts) und Hauptgeschäftsführer Dr. Michael Hoffschroer die Urkunde als Ehrenvorstand der Kreishandwerkerschaft Cloppenburg. Foto: Anjo Buschmeier

Kreis Cloppenburg (mt). Die Kreishandwerkerschaft Cloppenburg gründet eine Wirtschafts- und Servicegesellschaft. Das beschlossen die Delegierten der Innungen, die in der Kreishandwerkerschaft zusammengeschlossen sind, auf ihrer jüngsten Sitzung in Beverbruch. Außerdem verabschiedeten sie den Haushalt 2020.



Die Delegierten folgten dabei einstimmig dem Vorschlag des Vorstandes und der Geschäftsführung, die eine Beibehaltung des Beitragsschlüssels, Anpassungen des Stellenplans und Investitionen in die Ausstattung des Bildungszentrums vorsehen. Darüber hinaus beschloss die Versammlung die zeitnahe Gründung einer Wirtschafts- und Servicegesellschaft, in der zukünftig Dienstleistungen für die Kreishandwerkerschaft und das Cloppenburger Handwerk gebündelt werden sollen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.