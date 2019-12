Unfall: Lkw-Fahrer muss Rehen ausweichen

Symbolfoto: dpa

Ahlhorn (mab). Der Unfall verlief zum Glück glimpflich, die Bergungsarbeiten waren aber aufwändig: Die Autobahn 29 ist am Dienstagmorgen zwischen dem Ahlhorner Dreieck und der Anschlussstelle Ahlhorn voll gesperrt worden. Wie die Autobahnpolizei dazu mitteilte, ist in der Nacht zuvor ein Lastwagen von der Fahrbahn geraten. Der 50-jährige Fahrer aus Bad Zwischenahn war gegen 3 Uhr in Richtung Oldenburg unterwegs, als nach eigenen Angaben plötzlich vor sich mehrere Rehe auf der Autobahn sah.



Deshalb habe er versucht, den Tieren auszuweichen. Der Lkw geriet dabei aber nach rechts von der Autobahn, durchpflügte etwa 70 Meter lang den Grünstreifen und kollidierte mit einem Wildschutzzaun. Der Lastwagen kam dann nach rechts geneigt zum Stehen. Der 50-Jährige erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Für die Bergung des Lkw musste die A29 in Fahrtrichtung Oldenburg voll gesperrt werden.

