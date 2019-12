Eltern setzen Säugling einfach auf dem Feld aus

Wieder aufgepäppelt: Die kleine Furaha Bahat im Waisenhaus in Tansania. Foto: © Lina Bertzbach

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Ein neugeborenes Kind, ausgesetzt, völlig hilflos und alleine liegengelassen: Als einige Kinder auf dem Feld ihrer Eltern in Mchombe in Tansania spielten, hörten sie plötzlich leise Schreie. Also machten sie sich auf die Suche und fanden den Säugling.



Die Kinder riefen sofort ihre Eltern, die geistesgegenwärtig handelten und das Kind in das nächste Krankenhaus brachten. „Es gibt in Tansania keine Hausärzte. Es gibt dort Krankenhäuser in drei verschiedenen Kategorien", erklärt Lina Bertzbach, die zu diesem Zeitpunkt in einem Waisenhaus in Tansania ehrenamtlich arbeitete. Dieses Krankenhaus hatte nur die unterste Stufe. So gab es unter anderem keine Milch für den Säugling.