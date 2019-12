Impfrate gegen Masern ist zu niedrig

Ein kurzer Piekser für die Immunität: Künftig werden die beiden Impfungen gegen Masern Pflicht für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr, bevor sie in den Kindergarten kommen. Foto: Stratenschulte/dpa

Von Max Meyer



Kreis Cloppenburg. Die Impfrate gegen Masern bei Kindern liegt 2019 im Landkreis Cloppenburg bei 90,5 Prozent. Nicht optimal, sagt der Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Christoph Paschen: „Im Bestfall sind mehr als 95 Prozent der Kinder gegen Masern geimpft“, sagt der Allgemeinmediziner aus Cappeln. Das sei deshalb so wichtig, weil Masern Schwerstpflegefälle verursachen können. Daher hat laut Paschen die Bundesregierung mit einem Gesetzesentwurf zur Impfpflicht für Schul- und Kindergartenkinder richtig reagiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.