Bauern entzünden Mahnfeuer im Kreis

Foto: Carolin Westerkamp

Kreis Cloppenburg (gy). Landwirte haben wie hier in Barßel am Samstag kreisweit mit Mahnfeuern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert. Zu den Aktionen aufgerufen hatte das Landvolk gemeinsam mit dem Netzwerk „Land-Schafft-Verbindung“. Die Bauern lehnen weitere Auflagen beim Düngen und beim Pflanzenschutz ab. Zudem beklagen sie, in der Diskussion über den Klimawandel die Sündenbockrolle zugeschoben zu bekommen. In den vergangenen Wochen hatten sie bereits mit dem Aufstellen grüner Kreuze und bundesweiten Demonstrationen für Aufmerksamkeit gesorgt.