Ein ganzes Dorf protestiert gegen die AfD

Wöstendöller Bürger zeigen deutlich, was sie von der AfD-Veranstaltung halten. Foto: M. Niehues

Visbek (mni/fer). Rund 350 Menschen haben sich am Donnerstagabend in der Visbeker Bauerschaft Wöstendöllen an einem friedlichen Protest gegen die Alternative für Deutschland (AfD) beteiligt. Auf selbst gestalteten Plakaten und Bannern mit Aufschriften wie „Make Wöstendöllen bunt again" oder „Keinen Fußbreit den Faschisten" machten die Teilnehmer deutlich, was sie von der rechtspopulistischen Partei halten. Hintergrund war die AfD-Veranstaltung „Bundestagsfraktion im Dialog!" im Gasthaus „Zur Linde" in der Visbeker Bauerschaft mit etwa 60 Gästen.