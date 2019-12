Plastikmüll gehört ab Januar in die Tonne

Ab in die Tonne: Verpackungsmüll, insbesondere Plastik, wird ab dem 1. Januar 2020 wie Bio- und Restmüll in Tonnen entsorgt. Es gibt Behälter mit 120-, 240- und 1100-Litern Volumen. Foto: Georg Meyer

Von Max Meyer



Kreis Cloppenburg. Plastikmüll ist ab dem 1. Januar für die Tonne, denn der Gelbe Sack hat ausgedient. Die Verteilung im Landkreis Cloppenburg hat bereits begonnen. Für das Kreisgebiet werden von der Firmengruppe Bohmann die neuen Verpackungsmüllbehälter ausgeliefert. Bei Auslieferung der Gelben Tonnen wird sich am Volumen der bereits genutzten Restmüll-, beziehungsweise Altpapiertonnen orientiert. Die Abfuhr der Gelben Tonne erfolgt ab dem 1. Januar im zweiwöchigen Rhythmus – im Gegensatz zum vierwöchigen Abfuhrrhythmus der Altpapiertonne. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

