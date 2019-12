„Nicht Berufsstand in den Dreck ziehen“

Treffen der Kontrahenten in der MT-Redaktion (von links): Kritiker Franz Hericks im Gespräch mit Landwirt Josef Meyer. Chefredakteur Julius Höffmann moderierte die Auseinandersetzung, die sachlich, aber auch emotional geführt wurde. Foto: Thomas Vorwerk

Von Julius Höffmann



Cloppenburg. Es fällt Josef Meyer sichtlich schwer, ruhig zu bleiben. Der Cloppenburger Landwirt ist kein aufbrausender Typ, argumentiert, analysiert und reflektiert sachlich. Doch diesmal wurde die rote Linie offenbar überschritten: „Ich war und bin schockiert“, zeigt sich der 62-Jährige während des Besuchs in der MT-Chefredaktion erschüttert.



Verantwortlich für den emotionalen Zustand ist unter anderem ein Leserbrief in der MT, der von Franz Hericks aus Cloppenburg verfasst worden war und in dem er den Landwirten seine Anerkennung abspricht. Er sieht die Gesundheit seiner Familie sowie das Wohlbefinden aller Menschen aufgrund einer zu hohen Gülleaustragung und daraus resultierenden zu hohen Nitratbelastung in Gefahr. „Diese drastischen und subjektiven Vorwürfe“ weist Josef Meyer „mit allem Nachdruck“ zurück. Er sehe sehr wohl die dramatischen Bilder von furchtbaren Zuständen in Massentierställen „und sie machen mich ebenfalls wütend“.



Das ausführliche Streitgespräch zum Nachlesen finden Sie in der Ausgabe am 5. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.