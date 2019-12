Gemeinden werfen Kreis Finanztrick vor

Symbolfoto: Hermes

Von Hubert Kreke



Kreis Cloppenburg. Der alte Streit um die Finanzverteilung flackert in neuer Schärfe auf, obwohl die Steuereinnahmen kreisweit sprudeln. Doch der Städte- und Gemeindebund hat dem Landkreis vorgeworfen, immense Rücklagen zu bilden, um sich weiter auf Kosten der kleinen Kommunen gesundzustoßen. Gestritten wird um einen „Sparstrumpf“ von 99 Millionen Euro.



Kreisvorsitzender Michael Fischer (Emstek) und Geschäftsführer Michael Kramer (Lastrup) sprechen in einem Schreiben vom 30. November, das der MT vorliegt, von einer „Vernebelungstaktik", weil diese Summe größtenteils aus der Bilanz verschwunden. Der Landkreis weist diesen Vorwurf verschnupft zurück.

