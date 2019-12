Welker-Stiftung hilft Frauen und Familien

Höchste Ehrung: Weihbischof Wilfried Theising (links) und Caritasdirektor Dr. Gerhard Tepe (rechts) würdigten das Quakenbrücker Ehepaar Mechtild und Günter Welker. Foto: Kattinger

Vechta/Quakenbrück (mt). Ein Artikel in einem Magazin war der Auslöser. Frauen hatten darin vor knapp 30 Jahren berichtet, dass sie aus finanziellen Gründen abgetrieben haben. „So etwas kann doch in unserem reichen Deutschland nicht sein“, empörten sich Mechtild und Günter Welker. Und gründeten bald darauf die nach ihnen benannte Stiftung für junge Frauen und Familien in Not.



Mit einem Gottesdienst und einem Festakt hat die private Initiative des Ehepaares aus Quakenbrück jetzt im Vechtaer Antoniushaus das 25-jährige Jubiläum ihrer Stiftung gefeiert. Angesiedelt ist sie beim Landes-Caritasverband für Oldenburg mit Sitz in Vechta. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.