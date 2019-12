Studie gibt dem Landkreis schlechte Noten

Die Lebensqualität von Senioren und Familien im Landkreis hat die Deutschland-Studie untersucht. Das Ergebnis ist schlecht. Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Landkreis Cloppenburg. Die Deutschland-Studie dürfte bei der Lokalpolitik auf wenig Gegenliebe stoßen. Denn die Untersuchung des Wirtschaftsinstitutes Prognos und des ZDF stellen dem Landkreis Cloppenburg in Sachen Lebensqualität für Senioren und Familien ein schlechtes Zeugnis aus: In der Studie landet der Landkreis bei der Seniorenfreundlichkeit auf Platz 360 von 401 - und bei der Familienfreundlichkeit sogar nur auf dem bundesweit sechstletzten Platz (394).



Auf dem bundesweit letzten Platz landet der Landkreis in der Kategorie „Freizeit und Kultur". Der Tenor: Es gibt zu wenig Freizeitangebote und Gastronomie. Bemängelt wurde außerdem die schlechte Versorgung mit Breitband-Internet. In der Kategorie holte der Landkreis 13,2 von möglichen 50 Punkten. Kein anderer Landkreis bzw. keine kreisfreie Stadt in Deutschland schnitt schlechter ab.