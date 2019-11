Verbund zeichnet erfolgreiche Unternehmer aus

Hildegard Remmers und Gerd-Dieter Sieverding für Lebenswerk geehrt

Auszeichnung: Hildegard Remmers und Gerd-Dieter Sieverding wurden für ihr Lebenswerk geehrt. foto:hölzen/Gerald Lampe

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Hildegard Remmers und Gerd-Dieter Sieverding, Felix und Carlo Graepel, Cathleen Cordes sowie die Tierklinik Lüsche freuen sich über die Unternehmerpreise 2019 des Oldenburger Münsterlandes. Die Auszeichnungen wurden zum 17. Mal vom OM-Verbund vergeben, die Feier fand am Freitagabend vor 400 Gästen in der Cloppenburger Stadthalle statt.



Für ihr unternehmerisches Lebenswerk wurden Hildegard Remmers und Gerd-Dieter Sieverding von der „Remmers AG“ aus Löningen geehrt. Das Unternehmen ist in allen europäischen Ländern aktiv. „Angefangen haben wir ganz klein in unserer Garage, da war gar nichts“, erzählte die 94-Jährige mit einem Augenzwinkern.



