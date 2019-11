„Die Politik kann uns nicht ignorieren“

Maike Schulz-Broers © Schulz-Broers

Oldenburger Münsterland (gy). Sie hat turbulente Wochen hinter sich: Maike Schulz Broers, erlebte dabei Höhen und Tiefen. Maike Schulz-Broers bewirtschaftet mit ihrem Ehemann einen Ackerbaubetrieb in Stadorf bei Uelzen. Anfang Oktober gründete die gebürtige Ostfriesin die Facebook-Gruppe Land-schafft-Verbindung (LsV). Diese entwickelte sich rasend schnell zur wichtigsten Plattform für die Bauernproteste der vergangenen Wochen.



Im MT-Interview sieht sie ihre Bewegung als Vorbild für andere.und betont dabei: "Vor allem müssen unsere Aktionen friedlich bleiben. Wir Bauern stehen ja traditionell in der Mitte und wollen da auch bleiben. Politisch fühlen wir uns im Moment aber heimatlos. Ich lehne es auch total ab, dass die AfD versucht, unseren Protest für sich zu nutzen. Denn sie hat keine Lösung für unsere Probleme."