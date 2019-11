Bürger kämpfen für Neurologie-Abteilung

Initiator Fritz Rest (Mitte) hat die Interessengemeinschaft „Pro Neurologie Cloppenburg” angestoßen und bereits Unterstützer (v.l.) gefunden wie Kreisbrandmeister Arno Rauer, Dr. Franz Stuke vom Kreissportbund, Doris Wieghaus vom Kreislandfrauenverband, Arzt Christoph Paschen (Kreisstellensprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen ) und Dr. Michael Hoffschroer von der Kreishandwerkerschaft (v.l.). Foto: Initiative

Kreis Cloppenburg (mt). Im Landkreis Cloppenburg hat sich eine Initiative gegründet, die sich für die Einrichtung einer Neurologie-Abteilung im Cloppenburger Krankenhaus stark macht. Die Gruppe startet an diesem Wochenende eine Unterschriften-Aktion.



Das Konzept liegt seit langen Monaten auf dem Tisch, aber Hannover zögert. Mit neuen neurologischen Abteilungen die Versorgung auf dem Land verbessern oder mit den geplanten 120 neuen Betten vorhandene Fachkliniken im Umkreis erweitern: Darüber wird auf politischer Landesebene gestritten.



„Dabei ist die Sache doch ganz klar", sagen Fritz Rest und seine Mitstreiter in der jetzt neu gegründeten Bürgerinitiative „Pro Neurologie Cloppenburg": „Zeit ist Hirn! In jeder Minute ohne Behandlung sterben Nervenzellen, millionenfach. Nur kürzere Transportwege in eine nahe Fachabteilung erhöhen die Chancen auf Überleben und Genesung."