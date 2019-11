Geblitzte Raser rennen schnell zum Anwalt

Symbolfoto: Vorwerk

Von Matthias Bänsch



Landkreis Cloppenburg. Fast jeder dritte Einwohner im Landkreis Cloppenburg ist in einem Rechtsstreit verwickelt gewesen. Das ist das Ergebnis des aktuellen „Streit-Atlas“ von Advokat, der Rechtsschutzversicherung der Generali in Deutschland. Die Studie kommt zu dem Ergebnis: Im vergangenen Jahr hat es 30 Streitfälle auf 100 Einwohner gegeben. Und damit sticht der Landkreis in der Region hervor. Denn im Emsland (24,4 Streitfälle), Landkreis Leer (22,8 Streitfälle) und Kreis Vechta (28,3 Streitfälle) liegt die Quote niedriger.



Doch was sind die Gründe für die vielen Rechtsstreitigkeiten im Landkreis? Klare Antwort: Ans Eingemachte geht es besonders oft dann, wenn es sich ums Auto und den Verkehr dreht. 43,3 Prozent aller Rechtsstreitigkeiten haben mit diesem Thema zu tun. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

