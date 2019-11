Hebammen erhalten mehr Verantwortung

Duales Studium soll offene Stellen für Entbindungshelfer schließen / Derzeit 33 Hebammen im Kreis Cloppenburg

Verantwortung fürs Leben: Hebamme müssen künftig studieren. Uli Deck/dpa

Von Max Meyer



Kreis Cloppenburg. Spätestens bis Ende 2021 soll der Ausbildungsberuf der Hebamme Geschichte sein. Wer dann Entbindungshelfer werden will, muss studieren. Die Cloppenburger Hebamme Uschi Fietz, die bis 2015 Landesvorsitzende des Hebammenverbandes Niedersachsen war, hält diesen Schritt für richtig: „Schlussendlich haben Hebammen durch ein Studium mehr Verantwortung, und das ist richtig so“, sagt sie. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

