Digitalitätsfragen bleiben offen

Experten umreißen Chancen und Risiken der Industrie 4.0

Diskutierten über Digitalsisierung: (von links) Prof. Caja Thimm, Elisabeth Vanderheiden, Dr. Martin Feltes, Prof. Kira Nierobisch und Gunter Geiger (AKSB). Foto: Max Meyer

Von Max Meyer



Cloppenburg. Über die Folgen der Digitalisierung für Bildung und Demokratie haben rund 100 Führungskräfte aus der Erwachsenenbildung gestern in Stapelfeld beraten. Die bundesweite Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke umriss in der Katholischen Akademie mögliche Themen, ohne bereits klare Inhalte zu präsentieren. „Alles, was uns vertraut ist, wird sich durch die Digitalisierung ändern“, meint Elisabeth Vanderheiden, Bundesvorsitzende der Katholischen Erwachsenenbildung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

26.11.2019 | Bauern tragen Protest in die Hauptstadt