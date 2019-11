Bauern tragen Protest in die Hauptstadt

Foto: Andreas Behne

Berlin (gy). Etwa 10.000 Landwirte aus ganz Deutschland haben am Dienstag in Berlin gegen die aktuelle Agrar- und Umweltpolitik der Bundesregierung demonstriert. Tausende Schlepper legten den Verkehr in der Innenstadt zwischenzeitlich lahm. An der Kundgebung vor dem Brandenburger Tor nahmen auch zahlreiche Bauern aus dem Landkreis Cloppenburg teil.



Zu ihnen gehörte auch der 28-jährige Stefan Grotjann aus Harkebrügge. Er hatte sich am Montagmorgen zusammen mit einigen Berufskollegen auf den Weg gemacht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.