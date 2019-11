Unfall: Zwei Personen schwer verletzt

Foto: nordwestmedia / van Elten

Edewecht (mt). Schwer verletzt worden sind zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen in Edewecht. Der Unfall ereignete sich an der Grenze zwischen den Kreisen Cloppenburg und Ammerland.



Nach ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer eines Suzuki aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach einer langgezogenen Kurve ins Schleudern und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Renault einer jungen Frau zusammen.



Zum Unfallzeitpunkt herrschte dichter Nebel, die Ermittlungen der Polizei dauern an. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Kreisstraße voll gesperrt werden.

