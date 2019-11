Depressionen bei Jugendlichen nehmen zu

Verunsichert: Viele Jugendliche trauen sich nicht, offen über ihre Krankheit zu sprechen. Symbolfoto: Peter Steffen/dpa

Von Max Meyer



Cloppenburg. Wenn die Welt düster wirkt und kein Ausweg in Sicht scheint: Depressionen haben nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche. Laut DAK-Report seien in Deutschland auch viele Kinder depressiv und litten unter Angststörungen. Dennoch werde das Problem zu Hause und auf dem Schulhof oft verschwiegen oder tabuisiert. Damit an Depressionen erkrankte Kinder und Jugendliche nicht in ein tiefes Loch fallen, gibt es auch in Cloppenburg Institutionen, die helfen können. .„Die Zahl der an Depressionen erkrankten Jugendlichen hat in den letzten Jahren schon etwas zugenommen“, sagt Psychotherapeut Bernd Massmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 25. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.