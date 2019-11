„Radurlaub auf Rezept“ kommt gut an

Nach zehnjähriger Amtszeit verabschiedete Wilhelm Koormann die Vorsitzende des „Gastlichen Hasetals“, Hildegard Westermann aus Herzlake. Foto: Alexandra Lüders

Ankum (al). Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins „Gastliches Hasetal“ ließ der Geschäftsführer der Hasetal-Touristik, Wilhelm Koormann, das Geschäftsjahr Revue passieren. Nach zehnjährigem Engagement verabschiedete Koormann Hildegard Westermann als Vorsitzende des Vereins. Diese hielt eine kurze Rückschau auf ihre Amtszeit, in der sie auf erfolgreiche Schulungen für Gastgeber, Gästeführer und Radreiseleiter, aber auch die touristischen Highlights wie Mundraub, E-Bike-Tagestouren, Tageswanderungen und Radurlaub auf Rezept unterstrich. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 25. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.