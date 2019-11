Kontrollaktion: Polizei stoppt Döner-Transport

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Die Polizei hat bei einer gezielten Kontrollaktion erneut den Schwerlastverkehr auf den Straßen im Landkreis Cloppenburg unter die Lupe genommen. Bei der Aktion wurden erneut viele Verstöße festgestellt: Von den kontrollierten Lkw-Fahrern durfte nur ein Däne ohne jegliche Beanstandung weiterfahren.



Den wohl unappetitlichsten Fund machten die Beamten auf der Bundesstraße 213 bei Cloppenburg. Bei der Kontrolle wurde ein Transporter aus Bremen aus dem Verkehr gezogen. Auf der Ladefläche lagen ungesicherte Dönerspieße, die unter anderem zu einem Cloppenburger Grillimbiss geliefert werden sollten. Die Polizei informierte die Lebensmittelkontrolleure des Landkreises - auch, weil die Kühlung des Transporters defekt war. Obendrein war der Transporter um 350 Kilo überladen. Den 36-jährigen Fahrer aus Bremen erwarten jetzt mehrere Bußgeldverfahren.



In Lastrup überwachte die Polizei die Einhaltung des Überholverbots für Lastwagen und die Geschwindigkeit. Statt der erlaubten 60 Stundenkilometer waren drei Lkw-Fahrer mit 90 km/h unterwegs. Außerdem ignorierten sie das Überholverbot.



In Cloppenburg wurde außerdem ein Minibus gestoppt. Der Fahrer aus Litauen hatte mit seinem Sprinter sechs Fahrgäste aus den Niederladen abgeholt, um sie gegen Entgelt nach Litauen zu fahren. Doch dafür konnte er keine Genehmigung vorzeigen. Ebenso wenig für den Transport von zwei Motorrädern, die als Fracht im Transporter verstaut waren. Durch die Motorräder war der Sprinter um 27 Prozent überladen. Wie lange der 40-Jährige am Steuer saß, konnte nicht überprüft werden. Denn der Mann hatte nicht seine Lenk- und Ruhezeiten wie vorgeschrieben dokumentiert. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und zog eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro ein.

