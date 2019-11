Blühende Landschaften an einem Tag schaffen

Heiße Ware: Mit einem Gebläse rückt Annette Lübke der frisch aufgetragenen Farbe zu Leibe. Dabei entsteht das typische Blasen-Muster. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Ahlhorn. Wenn Annette Lübke malt, dann gerät sie in einen meditativen Zustand. „Dann vergesse ich alles um mich herum“, sagt die gebürtige Vahrenerin, die seit Jahren ihren Lebensmittelpunkt nur wenige Kilometer von der Emsteker Gemeindegrenze entfernt in Ahlhorn hat. Voller Kreativität steckt die 47-Jährige und so haben sich besonders in den vergangenen Jahren zahlreiche Bilder angesammelt. „Die Gemälde wurden immer größer und der Platz in der Wohnung immer kleiner.“ Ein eigenes Atelier sollte her und eher durch Zufall hat sie nur wenige Häuser weiter einen ehemaligen Frisörsalon für sich entdeckt. Am Samstag, 30. November, feiert sie dort ihre Eröffnung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 23. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

