MT-Aktion unterstützt Tafeln und Tansania-Projekt

Links: Die 21-jährige Lina Bertzbach aus Cloppenburg hat sich zehn Monate lang für die Waisenkinder in Tansania engagiert. Rechts: Die Tafeln im Landkreis sind das ganze Jahr über aktiv. In der Adventszeit sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter(-innen) wie in Friesoythe besonders gefordert.

Landkreis Cloppenburg (mt). Eine kleine Schule wird dringend gebraucht für die Waisen im Kinderdorf Mbingu in Tansania. Die MT-Weihnachtsaktion soll helfen, sie bald bauen zu können, weil neben Nahrung und Nähe die Bildung wesentlich ist für die Zukunft der elternlosen Mädchen und Jungen. „Ein tolles Projekt, das wir gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern gerne unterstützen möchten“, betont MT-Chefdredakteur und Verlagsleiter Julius Höffmann. Vielleicht sei es sogar möglich, die Schule mit Hilfe der Spenden komplett zu errichten.



Gleichzeitig habe man sich im MT-Team dafür entschieden, sich auch innerhalb des Landkreises Cloppenburg für ein soziales Projekt vor Ort zu engagieren: „Wir möchten in diesem Jahr die wichtige Arbeit der drei Tafeln in Cloppenburg, Löningen und Friesoythe würdigen und ihnen die Hälfte des Erlöses zukommen lassen“, erklärt Höffmann.



Die MT-Weihnachtsaktion bietet ab sofort die Gelegenheit, beide Projekte mit einer Spende zu unterstützen (siehe Spendenkonto). Wer explizit eine der beiden Aktionen fördern möchte, kann diese auf dem Überweisungsträger benennen. Wenn es keine Angaben gibt, werden die Spenden zwischen „Tansania“ und „Tafeln“ jeweils zur Hälfte aufgeteilt. Spendenquittungen werden auf Wunsch ausgestellt.



Für das Kinderdorf in Ostafrika, das von Franziskanerschwestern geführt wird, hat sich in der Vergangenheit besonders die 21-jährige Lina Bertzbach aus Cloppenburg engagiert. Ihre Arbeit stellte sie der MT-Redaktion vor und berichtete von 68 Kindern im Vor- und Grundschulalter, die in einem Waisenheim leben. Für viele von ihnen geht es tagtäglich ums nackte Überleben. Denn ihre Mütter, oft selbst noch Kinder, sind bei der Geburt gestorben, und ihre Väter, wenn sie überhaupt bekannt sind, sehen sich außerstande, sich um die eigenen Babys zu kümmern. Mbingu, was auf Kisuaheli „Himmel“ heißt, bedeutet für diese Säuglinge die Rettung vor dem Tod.



Zehn Monate lang hat Lina Bertzbach zwischen 2016 und 2017 in dem Heim als Freiwillige gearbeitet, hält aber nach wie vor Kontakt, um weiter zu helfen. Dabei wird sie vom Rotary-Club Friesoythe-Artland-Cloppenburg (FAC) unterstützt, der sich auch für die aktuelle MT-Weihnachtsaktion engagiert.



Weil bei den drei Tafeln in Cloppenburg, Löningen und Friesoythe eine Neuanschaffung erforderlich ist, hat sich die MT entschieden, einen Teil des Erlöses aus der Weihnachtsaktion den drei örtlichen Einrichtungen zukommen zu lassen.



„Wir haben uns über die Entscheidung sehr gefreut, wir können jede Hilfe gut gebrauchen“, betont Werner Fuhler, stellvertretender Vorsitzender des Vereins in Friesoythe. Zumal alle Tafeln sich ausschließlich aus Spenden finanzierten. Für die Friesoyther Einrichtung versorgen 170 Mitarbeiter(-innen) in den Ausgabestellen in Garrel, Bösel, Scharrel, Barßel sowie in der Eisenstadt rund 600 Erwachsene sowie 380 Kinder.



Elmar Dubber, Chef der Tafel in Cloppenburg, bedankt sich ebenfalls für die Unterstützung. „Unser Kühlwagen ist zwölf Jahre alt und hat 400000 Kilometer gelaufen.“ Rund 100 Frauen und Männer kümmern sich in der Kreisstadt um etwa 640 Erwachsene und 480 Kinder.



In Löningen sind etwa 75 Mitarbeiter tätig, rund 160 Erwachsene und 240 Kinder werden versorgt. „Wir könnten die Spenden der MT-Leserinnen und -Leser sehr gut gebrauchen, denn wir werden unsere Kühltheke im Laden bald erneuern müssen“, berichtet Gründungsmitglied Ernst Hamberg.





Spendenkonto

Kontoinhaber: Münsterländische Tageszeitung

IBAN: DE17 2805 0100 0002 0220 02

Stichwort: Tafel

Stichwort: Tansania