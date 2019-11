Gewählt: Silvia Breher ist CDU-Vizechefin

Silvia Breher auf dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig. Foto: Tzimurtas

Löningen/Berlin (mab). Die Bundestagsabgeordnete Silvia Breher gehört jetzt dem Bundesvorstand der CDU an. Die Löningerin ist auf dem Bundesparteitag in Leipzig zur Vize-Vorsitzenden gewählt worden. 82 Prozent der Delegierten stimmten für Breher, die damit auf den frei gewordenen Platz von Ursula von der Leyen rückt. Die CDU-Niedersachsen hatte Breher als Nachfolgerin nominiert.



