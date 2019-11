Mit dem Handy am Steuer wird es teuer

„Halt, Polizei“: Polizeikommissarin Sonja Stammermann war mit ihren Kollegen in dieser Woche landkreisweit bei der Schwerpunktkontrolle im Einsatz. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Nordkreis. Das Handy klingelt, der nächste Kunde ruft an. Trotz Freisprechanlage greift der Unternehmer zum Smartphone und passiert die erste Polizeistreife. Wenige Meter weiter wird er von der zweiten gestoppt. „Was soll ich drumherum reden, ja, es war so“, zeigt er sich im Gespräch mit den Kommissaren Markus Dröge und Sonja Stammermann einsichtig. Das Verkehrsdelikt wird teuer: 100 Euro und einen Punkt erwarten den Mann. „Ärgerlich, aber in Ordnung, auch wenn ich, ehrlich gesagt, das Nachrichtenschreiben vor allem junger Leute während der Fahrt noch schlimmer finde“, sagt er, wünscht einen schönen Tag und steigt wieder in seinen Transporter.



So freundlich und gelassen waren längst nicht alle „Kunden“, die den Beamten der Friesoyther Polizei ins Netz gegangen sind. „Da gab es schon einige Diskussionen und striktes Abstreiten“, kommentiert Polizeihauptkommissar Ralf Glandorf. Wie bereits berichtet, hatte die Polizei Cloppenburg-Vechta die Schwerpunktkontrolle in dieser Woche angekündigt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

