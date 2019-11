Bäcker sind froh über erweiterte Öffnungszeiten

Flexiblere Öffnungszeiten: Künftig können Bäckercafés an Sonn- und Feiertagen mehr als drei Stunden Backwaren verkaufen. Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (max). Fürs gemütliche Frühstück am Sonntag sind frische Brötchen für viele ein Muss. Daher ist auch an Sonn- und Feiertagen viel los in den Verkaufsräumen der Bäckereien im Kreis Cloppenburg. Zukünftig können sowohl Frühaufsteher als auch Langschläfer auf ihre Kosten kommen: Denn laut Urteil des Oberlandesgerichts München dürfen Bäckereien mit Sitzgelegenheiten nun auch an Sonn- und Feiertagen mehr als in den bislang zulässigen drei Stunden Backwaren verkaufen.



Für die Bäckerei und Konditorei Behrens-Meyer aus Garrel ist das ein Zugewinn: „Es ist ein gutes Urteil. Wir können dadurch flexibler reagieren", erklärt Geschäftsführer Bernd Meyer.