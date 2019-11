Braun verlässt das Oldenburger Münsterland

Hat seinen Abschied angekündigt: Kreispfarrer Michael Braun vor der Karte des Kirchenkreises Oldenburger Münsterland. Foto: Archiv/Tzimurtas

Oldenburger Münsterland (mt). Kreispfarrer Michael Braun verlässt zum 1. Februar den evangelischen Kirchenkreis Oldenburger Münsterland. Er wechselt in die rheinische Kirche und übernimmt im Kirchenkreis An der Agger die Stelle eines Superintendenten. Der Posten vor Ort wird ausgeschrieben, teilte Braun am Dienstag mit. Zuständig für die Neuwahl sind Vertreter der 20 Kirchengemeinden vor Ort. Die Landeskirche in Oldenburg begleitet den Prozess. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

