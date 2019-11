Vorstand plant positiven Neustart

Nach den Wahlen: Vorsitzender Aloys Freese, Ursula Thomee, Norbert Meyer, Ehrenvorsitzender Werner Nilles, Renate Wingbermühle-Rißmann, Maria Koddenberg, Ulrike Scharff, Geschäftsführer Wilfried Abheiden und Herbert Hauke leiten künftig die Geschicke beim Betreuungsverein (von links). Foto: Hermes

Cloppenburg (her). Einen entscheidenden Schritt in die Zukunft ist der Betreuungsverein für den Landkreis Cloppenburg am Montagabend gegangen. Mit Aloys Freese gibt es einen neuen Vorsitzenden, mit ihm startet ein neuer Vorstand.



Wie berichtet, hatte es in der jüngeren Vergangenheit einige Querelen und gerichtliche Auseinandersetzungen innerhalb des Vereins gegeben. Unter anderem waren zwei Geschäftsführer, vier Vorstandsmitglieder und einige Betreuer zurückgetreten. Einige Vorwürfe und Bedauern kamen nochmals auf den Tisch, der alte Vorstand um Renate Berg wehrte sich dagegen. „Wir wollen die Probleme nicht unter den Teppich kehren, sondern daraus lernen und die richtigen Schlüsse ziehen. Gleichzeitig blicken wir aber positiv in die Zukunft“, so der neue Vorsitzende. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 20. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

19.11.2019 | Gastronomen wollen mehr Verbindlichkeit