CDU drängt auf Kursänderung in Agrarpolitik

Die CDU will der Landwirtschaft Perspektiven bieten: Auf dem Bundesparteitag in Leipzig soll dazu ein Papier der Antragskommission verabschiedet werden, das auch die Forderungen der regionalen Christdemokraten aufgreift. Foto: dpa/Burgi

Von Giorgio Tzimurtas



Oldenburger Münsterland. Der Druck auf die Bundesregierung zu einer Neuausrichtung der Agrarpolitik nimmt zu – durch die CDU-Basis. Insbesondere die regionalen Christdemokraten machen sich in Anträgen zum CDU-Bundesparteitag in Leipzig am kommenden Freitag und Samstag für einen Kurswechsel stark. Die CDU-Kreisverbände Cloppenburg und Vechta sowie der CDU-Landesverband Oldenburg haben Eingaben formuliert, die auch auf wesentliche Abänderungen des sogenannten Agrarpakets der Großen Koalition abzielen, das für eine Welle massiver Bauernproteste gesorgt hatte.