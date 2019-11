Gastronomen wollen mehr Verbindlichkeit

Mehr Verbindlichkeit: Die wünscht sich der Dehoga-Kreisvorstand mit Werner Lüdeke-Dalinghaus, Meike Schlömer, Rainer Haberland, Franz-Josef Schubert, Richard Hochartz, Yvonne und Klaus Fleming (von links). Foto: Bernd Götting

Cloppenburg (beg). Der Tisch im Restaurant ist seit Tagen - aber der Gast sagt kurzfristig ab oder kommt gar nicht erst. Beispiele für die gewachsene Unverbindlichkeit der Gäste gebe es viele. Einige davon wurden während einer Pressekonferenz des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) im Restaurant Fleming in Cloppenburg genannt. Die Ausreden der Gäste klingen bei den meist kurzfristigen Absagen oft sehr ähnlich. Rainer Haberland aus Bethen ließ sich deshalb zu einem bissigen Kommentar hinreißen: „An so einem Abend hat der ganze Landkreis Durchfall, und Dutzende Omas und Opas sind tagsüber gestorben“.



Diesen Problemen, die Dehoga-Chef Klaus Fleming und seinen Kollegen seit einiger Zeit „Bauchschmerzen bereiten", wolle man in Zukunft deutlicher begegnen.

