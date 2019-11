Breher möchte Gesicht für CDU-Familienpolitik werden

Mehr Frische für die CDU: Silvia Breher (46) aus Löningen.

Oldenburger Münsterland (mt). Die Bundestagsabgeordnete Silvia Breher möchte das Gesicht für Familienpolitik der CDU werden. Das sagte die 46-jährige Löningerin, die sich am Freitag auf dem CDU-Parteitag in Leipzig für den Posten als stellvertretende Vorsitzende der Bundes-CDU bewirbt. Brehers Wahl, die seit 2017 den Wahlkreis Cloppenburg-Vechta im Bundestag vertritt, gilt als sehr wahrscheinlich. Sie kandidiert für die Nachfolge Ursula von der Leyens, die bald EU-Kommissionschein wird, in der fünfköpfigen Riege der Stellvertreter der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Breher will sich in dem Gremium zudem für die Belange der ländlichen Räume und der Landwirtschaft stark machen.