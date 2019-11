Autofahrer gaffen bei Unfällen weniger

Gaffer dokumentiert: Wer an einer Unfallstelle vorbeifährt und filmt, macht sich straffällig. Symbolfoto: dpa

Von Max Meyer



Cloppenburg/Ahlhorn. Wer an Unfallstellen gafft, fotografiert oder filmt, behindert damit nicht nur Rettungskräfte und Polizei, sondern belästigt auch Angehörige und Unfallopfer. Um dem entgegenzuwirken, hat Bundesjustizministerin Lambrecht dem Kabinett ein Gesetz, das auch Freiheitsstrafen beinhalten soll, vorgelegt.



Für die Autobahnpolizisten in Ahlhorn sind Gaffer kein großes Problem, erklärt Pressesprecherin Daniela Seeger von der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch. „Die Kolleginnen und Kollegen gehen damit professionell und gelassen um“, sagt sie. Seeger ist unter anderem für die Streckenabschnitte der Bundesautobahnen 1 und 29 zuständig, die durch den Landkreis Cloppenburg führen. „Das Phänomen der Gaffer an Unfallstellen ist meiner Meinung nach eher rückläufig“, sagt Seeger. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

