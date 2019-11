Handy am Steuer: Polizei kontrolliert

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Die Polizei will in der kommenden Woche verstärkt Autofahrer auf den Straßen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta kontrollieren. Nachdem es bereits einen einwöchigen Blitzmarathon (MT berichtete) gegeben hat, soll es dieses Mal um die gefährliche Ablenkung am Steuer gehen.



Dabei geht es vor allem um die verbotene Nutzung des Smartphones während der Fahrt. „Ablenkung im Straßenverkehr spielt seit einigen Jahren bei den Unfallursachen und Gefährdungen eine immer größer werdende Rolle“, erklärt Polizeisprecherin Uta-Masami Bley den Hintergrund der Aktion. Immer wieder werde der Blick von der Straße auf das Handydisplay gewendet, eine Nachricht getippt oder sogar ein Selfie mit der Handykamera geschossen.



Die rechtliche Lage ist allerdings klar definiert: Während der Fahrt darf das Smartphone nicht in die Hand genommen oder bedient werden. „Solche Momente können lebensgefährlich enden, und das nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer. Keine Nachricht, keine Story und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür das eigene Leben und das Leben anderer riskiert“, betont die Polizeisprecherin.



Wer während der Autofahrt das Handy nutzt, riskiert ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt . Passiert ein Unfall, wird‘s teurer und es droht sogar ein Fahrverbot. Radfahrer riskieren übrigens auch ein Bußgeld.